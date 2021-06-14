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ريالان انخفاض في تعاملات الصباح.. في الاثنين 14 يونيو 2021

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ريالان انخفاض في تعاملات الصباح.. سعر الذهب في السعودية الاثنين 14 يونيو 2021 ريالان انخفاض في تعاملات الصباح.. في الاثنين 14 يونيو 2021

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شهد سعر الذهب في السعودية، انخفاض بمعدل اكثر من ريالين بمستهل التداول اليوم الاثنين 14 يونيو 2021، وتراجع عيار 24 الذى يعد أعلى العيارات الذهبية في ويبحث عنه السعوديون بشكل رئيسى مقارنة بالعيارات الأخرى بخلاف الدول الأخرى الى سعر 224.44 ريال سعودى،وسجل سعر الذهب الاقتصادي في السوق السعودى، عيار 14 نحو 130.93 ريال.

وذكر معهد التمويل الدولي، إن السعودية تسير بخطى ثابتة على طريق الانتعاش مع زيادة رؤوس أموال وافدة للاستثمار، وتوقع المعهد نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي 3% خلال العام الجاري 2021 بعد انكماش 7.2% خلال العام الماضي، ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 4.2% عام 2021 و1.3% للعام المقبل مدفوعاً بالنمو غير النفطي 3% و9.3% على التوالي.

ووفقاً للمعهد ستدعم مشروعات صندوق الاستثمارات العامة الكبيرة، فيما ستظل السياسات النقدية متيسرة حتى يتعافى بشكل جيد، متوقعاً زيادة تدفقات رأس المال للأجانب غير المقيمين بشكل طفيف لتصل إلى حوالي 47 مليار دولار العام الجاري، وأن زيادة النمو المحتمل يتطلب إصلاحات هيكلية أعمق تتجاوز المشاريع الوطنية العمالقة.

وبلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي السعودي نحو 453 مليار دولار متجاوزة 250 مليار دولار المقدرة لحماية ربط الريال من المضاربة

تنشر "المصرى اليوم"، سعر الذهب في السعودية صباح اليوم:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي

الوحدة

ريال سعودى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

224.44 ريال

$59.85

سعر الذهب عيار 22

205.74 ريال

$54.86

اسعار الذهب عيار 21

196.39 ريال

$52.37

اسعار الذهب عيار 18

168.33 ريال

$44.88

سعر الذهب عيار 14

130.93 ريال

$34.91

سعر الذهب عيار 12

112.22 ريال

$29.92

اسعار أوقية الذهب

6,980 ريال

$1,861

اسعار جنيه الذهب

1,571 ريال

$418.93

اسعار كيلو الذهب

224,442 ريال

$59,846

المصرى اليوم

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