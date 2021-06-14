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تراجع كبير فى بداية اليوم.. فى الإمارات الاثنين 14 يونيو 2021

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تراجع كبير فى بداية اليوم.. سعر الذهب فى الإمارات الاثنين 14 يونيو 2021 تراجع كبير فى بداية اليوم.. فى الإمارات الاثنين 14 يونيو 2021

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شهد سعر الذهب في الامارات، مستهل تعاملات الاثنين 14 يونيو 2021، تراجع كبير وسجل عيار 24 في الامارات سعر 219.81 درهم، متأثرا بسعر الذهب عالميا.

ويتنوع الذهب في الامارات، على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 قيراطاً لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%، ويُضاف إلى سعر الجرام كُلفة مصنعية الذهب، وتختلف من شركة إلى أخرى، وبين منتجات الشركة الواحدة.

وتنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب في الامارات بداية التعاملات المالية اليوم كالتالى:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي

الوحدة

درهم اماراتي

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

219.81 درهم

$59.85

سعر الذهب عيار 22

201.50 درهم

$54.86

اسعار الذهب عيار 21

192.34 درهم

$52.37

اسعار الذهب عيار 18

164.86 درهم

$44.88

سعر الذهب عيار 14

128.22 درهم

$34.91

سعر الذهب عيار 12

109.91 درهم

$29.92

اسعار أوقية الذهب

6،836 درهم

$1،861

اسعار جنيه الذهب

1،539 درهم

$418.93

اسعار كيلو الذهب

219،811 درهم

$59،846

المصرى اليوم

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