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عيار 24 ينخفض إلى هذا الرقم بتعاملات الصباح فى عمان الاثنين 14 يونيو 2021

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عيار 24 ينخفض إلى هذا الرقم بتعاملات الصباح سعر الذهب فى عمان الاثنين 14 يونيو 2021 عيار 24 ينخفض إلى هذا الرقم بتعاملات الصباح فى عمان الاثنين 14 يونيو 2021

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شهد سعر الذهب في عمان مستهل التعاملات الاثنين 14 يونيو 2021، انخفاض كبير وتراجع سعر الجرام عيار 24 إلى سعر 23.04 ريال عمانى.

وسجل الاقتصادى في عمان، عيار 14 سعر 13.44 ريال .

مصادر الذهب في عمان:

تحتوي عُمان، على مصادر متنوعة من الثروات المعدنية ضمت مختلف أنواع المعادن ومنها على سبيل المثال النحاس والكروم والمنجنيز والذهب والرصاص والفضة، وتعتبر سلطنة عُمان واحدة من أقدم دول العالم التي عرفت أعمال التنقيب والتعدين منذ نحو خمسة آلاف عام باستخراج النحاس من وادي الجزي في شمال السلطنة، وبعد مجيء التكنولوجيا المتطورة وبالتعاون مع دول عديدة لها خبرات طويلة في هذا المجال، شهدت السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في عمليات التنقيب أمكن من خلالها اكتشاف مواقع جديدة ومعادن أخرى لم تكن مكتشفة من قبل.

تنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب داخل محلات الصاغة في عمان بداية تعاملات اليوم:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العماني

الوحدة

ريال عماني

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

23.04 ريال

$59.85

سعر الذهب عيار 22

21.12 ريال

$54.86

اسعار الذهب عيار 21

20.16 ريال

$52.37

اسعار الذهب عيار 18

17.28 ريال

$44.88

سعر الذهب عيار 14

13.44 ريال

$34.91

سعر الذهب عيار 12

11.52 ريال

$29.92

اسعار أوقية الذهب

716.58 ريال

$1،861

اسعار جنيه الذهب

161.29 ريال

$418.93

اسعار كيلو الذهب

23،041 ريال

$59،846

المصرى اليوم

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