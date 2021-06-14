أول تعليق من «فاطمة كشري» بعد أزمتها الصحية: «مكي جابلي تكييف.. وربنا منسانيش»

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وجهت الفنانة المعروفة إعلاميًا باسم فاطمة كشري، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على التوجيه الذي صدر من جانبه للاهتمام بوضعها الصحي، كما وجهت كشري الشكر لكل النجوم الذين ساندوها خلال الأزمة الصحية التي تتعرض لها.

وتابعت تصريحاتها قائلة لبرنامج هذا الصباح، عبر شاشة إكسترا نيوز، الإثنين، أنها تتواجد في مستشفى الشفاء بالتجمع الخامس، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الرعاية الصحية لها، ولكنها أبلغتهم بوجود موعد مع أحد الأطباء بالتنسيق مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنانة نهال عنبر.

وقالت: «فنانين كتير اتصلوا بيا ووقفوا جنبي، منهم نهال عنبر ومديرة أعمال الفنان أحمد مكي جاتلي من أول يوم لبيتي وبعدها ساعدني الفنان أحمد مكي بتركيب تكييف لي من أجل التهوية، بجانب الفنان محمد هنيدي وأحمد السقا وكاملة أبوذكري ومنة شلبي قاموا بالتواصل معها».

وأشارت إلى أنها تتواجد في مستشفى الشفاء بالتجمع الخامس، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الرعاية الصحية لها، ولكنها أبلغتهم بوجود موعد مع أحد الأطباء بالتنسيق مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنانة نهال عنبر.

وتابعت أنها كان المفترض لها المشاركة في مسلسلي «ملوك الجدعنة» ومسلسل «دم الغزال» اللذين عرضا في رمضان الماضي ولكن حالتها الصحية لم تسمح لها على الرغم من تحضير كافة الأوراق الرسمية الخاصة بالعمل وختمت تصريحاتها قائلة: «اشتركت في مسلسل ضل راجل مع الفنان ياسر جلال في رمضان الماضي وربنا منسانيش».