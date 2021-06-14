رسالة مؤثرة من إيمي سمير غانم لوالدها الراحل

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نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، مجموعة من الصور الخاصة بوالدها الفنان الراحل سمير غانم، عبر حسابها الخاص على انستجرام.

وعلقت إيمي على الصور، وقالت: «اللهم اغفر لأبي حبيبي وارحمه برحمتك وارزقه نعيم القبر ونعيم الفردوس الأعلي يا حي يا قيوم????واحشني انده اسمك ( بحبك يا سمير????)«.

ورحل عن عالمنا سمير غانم، يوم 20 مايو الماضى، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث عانى من خلل بوظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.