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تركي آل الشيخ يحصل على هدية ثمينة.. صٌنعت لمرة واحدة من الذهب عيار 21 (صور)

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تركي آل الشيخ يحصل على هدية ثمينة.. صٌنعت لمرة واحدة من الذهب عيار 21 (صور) تركي آل الشيخ يحصل على هدية ثمينة.. صٌنعت لمرة واحدة من الذهب عيار 21 (صور)

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كشف رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية ، المستشار تركي آل الشيخ، تلقيه هدية ثمينة للغاية صُنعت لمرة واحدة.

وعبر حسابه الخاص على موقع الصور انستجرام، قال آل الشيخ: «تلقيت هدية جميلة مصنوعه لمرة واحدة.. عود من صناعة الصانع العالمي Faruk Turunz ‏خشب الظهر: ‏ نيجرا برازيلي Delbergia Negra ‏الوجه:‏دبل ساوند من خشبCanadian Cedar ‏المرايا والمفاتيح: ‏خشب ابانوس، ‏الشمسيات مصنوعه من الذهب عيار ٢١«.

وتابع: من مجموعتي Violin:‎Giovanni Francesco Pressenda 1834 (Turin، Italy)سعيد بإقتناءه«.

المصرى اليوم

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