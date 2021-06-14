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زلزال يضرب أسوان بقوة 5.6 ريختر

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زلزال يضرب أسوان بقوة 5.6 ريختر زلزال يضرب أسوان بقوة 5.6 ريختر

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أعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد وباضافة بعض المحطات الدولية، يوم الاثنين هزة أرضية في خليج عدن وعلى بعد 2111 كم جنوب شرق مدينة أسوان.

وقال القاضي، أن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة ٤ و٤٤ دقيقة و٥٧ ثانية صباح الاثنين بتوقيت المحلي القاهرة، وجاءت بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، على خط العرض: 12.6306° شمالا، وخط الطول: 48.8858° شرقا، والعمق 15 كم.

واضاف القاضي، ان منطقة خليج عدن ومدخل البحر الأحمر بها نشاط زلزالي محسوس ناتج عن اتساع مدخل البحر الأحمر وأيضا مرتبط بالنشاط التكتوني للأخدود الأفريقي بمنطقة شرق افريقيا.

المصرى اليوم

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