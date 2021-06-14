أخبار عاجلة

وزير الخارجية الإسرائيلي يائر لابيد يصل الإمارات -
الأمين العام لمستقبل وطن: ثورة 30 يونيو كانت طوق النجاه لتحرير المصريين -
تنفيذي الشرقية يستعرض الكتاب الدوري بشأن إدارة أزمة كورونا -
لأول مرة منذ كورونا.. السماح لـ«عزل أسوان» باستقبال المرضى وفتح العيادات الخارجية -
تقنية تمويه إسرائيلية تجعل الجنود «غير مرئيين» -
تدريب 200 متطوع للمشاركة في معرض الكتاب -
العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد -
هبوط مفاجئ بمنتصف التداول .. سعر الذهب في السعودية الثلاثاء 29 يونيو 2021 -
2.1 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» في مايو الماضي -
رئيس الأسقفية مهنئًا المصريين بـ 30 يونيو: ذكرى استعادة روح مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مصرع عامل وإصابة ١٢ آخرين في انقلاب سيارة بالشرقية

Print
مصرع عامل وإصابة ١٢ آخرين في انقلاب سيارة بالشرقية مصرع عامل وإصابة ١٢ آخرين في انقلاب سيارة بالشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي عامل مصرعه، فيما أصيب ١٢ آخرين بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر انقلاب سيارة ربع نقل على طريق بلبيس العاشر من رمضان الصحراوي، وجري نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بانقلاب سيارة ربع نقل تقل عمال على طريق بلبيس العاشر من رمضان الصحراوي، ما أسفر عن مصرع عامل وإصابة ١٢ آخرين بإصابات متنوعة.

جري نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الأمين العام لمستقبل وطن: ثورة 30 يونيو كانت طوق النجاه لتحرير المصريين

الأمين العام لمستقبل وطن: ثورة 30 يونيو كانت طوق النجاه لتحرير المصريين

تنفيذي الشرقية يستعرض الكتاب الدوري بشأن إدارة أزمة كورونا

تنفيذي الشرقية يستعرض الكتاب الدوري بشأن إدارة أزمة كورونا

لأول مرة منذ كورونا.. السماح لـ«عزل أسوان» باستقبال المرضى وفتح العيادات الخارجية

لأول مرة منذ كورونا.. السماح لـ«عزل أسوان» باستقبال المرضى وفتح العيادات الخارجية

تقنية تمويه إسرائيلية تجعل الجنود «غير مرئيين»

تقنية تمويه إسرائيلية تجعل الجنود «غير مرئيين»