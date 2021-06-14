مصرع عامل وإصابة ١٢ آخرين في انقلاب سيارة بالشرقية

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لقي عامل مصرعه، فيما أصيب ١٢ آخرين بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر انقلاب سيارة ربع نقل على طريق بلبيس العاشر من رمضان الصحراوي، وجري نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بانقلاب سيارة ربع نقل تقل عمال على طريق بلبيس العاشر من رمضان الصحراوي، ما أسفر عن مصرع عامل وإصابة ١٢ آخرين بإصابات متنوعة.

جري نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة للتحقيق.