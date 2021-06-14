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إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية الأسبوع المقبل

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إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية الأسبوع المقبل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية الأسبوع المقبل

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قال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، أن مصححي ومقدري الدرجات يواصلون تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية العام الدراسى 2020/ 2021، بانتظام وروية، مشيراً إلى أنه أكد على ضرورة التريث في تقدير الدرجات وأنه لا وجه للاستعجال خاصة وأن الوقت مازال متاحاً.

وأوضح «سعد»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه من المقرر اعتماد النتيجة النهائية للشهادة الاعدادية من المحافظ اللواء محمد الشريف، الأسبوع المقبل تمهيداً لاعلانها بالمدارس والموقع الإلكتروني للمديرية.

وأشار إلى أن أعمال التصحيح وتقدير الدرجات تسير بانتظام من خلال 8 كنترولات موجودة بالإدارات التعليمية الثمانية، مشددا ًعلى ضرورة التأنى في تقدير الدرجات حتى يحصل على طالب على حقه دون ظلم لأحد.

وأوضح أن المؤشرات العامة مطمئنة للغاية، مشيراً إلى أنه وجه جميع المصححين ومقدري الدرجات بمراعاة الدقة والشفافية وتغليب مصلحة الطالب وجبر الكسر لصالحه.

وقال أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية (تعليم عام) بلغ 87826 طالبًـا، وبدأت الامتحانات 5 يونيو وانتهت يوم 10 من نفس الشهر.

ولفت إلى أن امتحانات الدبلومات الفنية تبدأ يوم السبت المقبل في الإسكندرية.

المصرى اليوم

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