تكريم الفائزين في مسابقة «آية وسورة» الأربعاء المقبل

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يكرم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء ، الأربعاء المقبل، الفائزين في المسابقة الرمضانية «آية وسورة»، والتي لتي نفذتها إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء،

وقال رضوان، أن الفائزين هم كل من باسل وائل كامل سليم ( من مدرسة الشهيد الرائد عمرو شكرى الثانوية بنين بالعريش )، عمر أحمد سليمان محمود ( من مدرسة مصطفى كامل الإبتدائية بالعريش )، حازم وائل كامل سليم ( من مدرسة ٢٥ يناير الرسمية للغات بالعريش )، عايدة محمد الكاشف ( من مدرسة الشهيد الرائد محمد الزملوط الرسمية للغات بالعريش )، رودينا محمود سليمان ( من مدرسة السيدة عائشة أم المؤمنين الإعدادية بنات بالعريش )، مايا محمود ممتاز ( من مدرسة الشهيد العقيد أحمد شحاته عبدالمقصود سلامة الرسمية المتميزة للغات بالعريش، رهف أحمد سليمان محمود ( من مدرسة مصطفى كامل الإبتدائية بالعريش )، حور حامد محمد حامد ( من مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات بالعريش، محمد محمود إبراهيم ( من مدرسة ابن سيناء الإبتدائية بالعريش )، وأمل صلاح إبراهيم ( من مدرسة حسين جاسر الإبتدائية بالعريش ).

يذكر أنه تم طرح أسئلة المسابقة خلال شهر رمضان بواقع سؤال واحد يوميا، وتم تجميع الاجابات وارسالها مجمعة إلى إدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان عام المديرية بالعريش يوم 20 مايو الماضى.