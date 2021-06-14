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مصادرة ٧ شيش وتصنيع ٢ كافية في حملة لمواجهة كورونا بدسوق

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تحت إشراف المهندسة عايدة ماضى، رئيسة مركز ومدينة دسوق تم تنفيذ حملة متابعة وتفتيش للتأكد من تنفيذ الاجراءات الاحتزارية، واسفرت المتابعة عن مصادرة ٧ شيش وتشميع ٢ كافيه بمدينة دسوق لمخالفة الاجراءات الاحتزارية لمواجهة كورونا، وذلك في إطار اتخاذ رئاسة مركز ومدينة دسوق، للجهود الاحترازية لصحة وسلامة المواطنين، في المجابهة والتصدي لعدوى .

وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس الوزراء ،وتنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ بهذا الخصوص.

وشارك في الحملة نائب رئيس المدينة محاسب السيد عبدالستار، محاسب احمد سلطان، مسؤول الغلق الادارى، رامى حماد.

مدينة دسوق
مدينة دسوق

المصرى اليوم

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