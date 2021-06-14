«زراعة الفيوم»: استمرار التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية في المهد (صور)

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أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، على عدم التهاون في تنفيذ الإزالات الفورية والاستمرار في التصدي للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين، يأتي هذا في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمنع أي تعديات أومخالفات في المهد حفاظا على الرقعة الزراعية.

وشدد وكيل الوزارة على جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد، مديرعام الحماية بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطة لتنفيذ كافة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها.

حيث قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ ازاله حاله التعدى الواقع على مساحة واحد قيراط خلف الجمعية الزراعية بناحية قرية تلات وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف وذلك بحضور المهندس سيد احمد محمود، رئيس حماية الأراضي بالإدارة الزراعية والمهندس جمال عبد الحليم، حماية الأراضي والاستاذ احمد عبيد رئيس الوحده المحليه بناحية قرية تلات والمهندس محمد عبد التواب مدير الجمعية الزراعية بناحية تلات والمهندس حسن عبد الواحد القسم الهندسي بالوحدة

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز يوسف الصديق بقيادة المهندس نبيل لملوم مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المهندس كمال سلومه رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق بتنفيذ إزالة الفورية على مساحة نصف قيراط بناحيه قصر الجبالي.

وازاله أخرى تعدى على الأرض الزراعية بالمشرك قبلي على مساحة قيراط بمعرفة اللجنة رئيس الوحدة المحلية والمهندس محمد شعبان والمهندس مصطفى مصري و حمدى عبد العال رئيس الوحدة والمهندس حسن عبد الحميد سكرتير الوحدة والمهندس عثمان على مدير حماية الاراضي إدارة يوسف الصديق والمهندس عبد اللطيف مدير الجمعية الزراعية وجهاز الوحدة بالكامل بالتعاون مع مركز شرطه الشواشنة.

وكذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز إطسا بقيادة المهندس ماهر ابورحيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة خالد فراج رئيس مركز ومدينه اطسا بتنفيذ ازاله حاله تعدى ليلاً بناحيه جمعيه معجون على مساحه واحد قيراط تابع مركز اطسا.

وإزالة أخرى حالتى تعدى على الأرض الزراعيه بناحية جمعية نواره بحضورالمهندس محمد عبدالحافظ، رئيس قسم حماية الأراضي و محمد ربيع، رئيس الوحدة المحلية بمنيا الحيط وعلى فهمى مدير الجمعية ومحمد يوسف مدير الجمعية ومحمد ربيع، رئيس الوحده المحليه على مساحة قيراط ونصف.

- صورة أرشيفية