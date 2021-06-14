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مخالفات مرور ..كيف يمكن الاستعلام عنها؟ (الرابط)

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مخالفات مرور مصر ..كيف يمكن الاستعلام عنها؟ (الرابط) مخالفات مرور ..كيف يمكن الاستعلام عنها؟ (الرابط)

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يبحث الكثير حول كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور سواء علي رخصة السيارة أو رخصة القيادة من خلال الموقع الالكتروني مباشرة لنيابة المرور حيث يتم تحديد رقم اللوحات المعدنية سواء كانت أرقام فقط و هي اللوحات المعدنية القديمة أو من خلال تحديد أرقام و حروف رخص المرور وهي اللوحات الجديدة.

وهناك خطوات للاستعلام عن قيمة مخالفات المرور علي رخصة السيارة وتأتي:

1 - يتم اولا فتح الموقع الخاص بنيابة المرور للاستعلام عن قيمة مخالفات رخصة المرور للوصول الي الموقع اضغط هنا .

2 - اختيار الخانة الخاصة بالاستعلامات لبدء خطوات تحديد مخالفات المرور علي الرخصة سواء للقيادة او رخصة السيارة .

3 - يتم تحديد اذا كنت تريد معرفة قيمة مخالفات المرور الخاصة برخصة القيادة ستدخل علي هذا الرابط اضغط هنا .

المصرى اليوم

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