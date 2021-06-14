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مخالفات مرور تتصدر محركات البحث .. تعرف حالات سحب رخصة السيارة ( التفاصيل )

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مخالفات مرور مصر تتصدر محركات البحث .. تعرف حالات سحب رخصة السيارة ( التفاصيل ) مخالفات مرور تتصدر محركات البحث .. تعرف حالات سحب رخصة السيارة ( التفاصيل )

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تصدرت مخالفات مرور مصر اهتمام المصريون صباح اليوم الأثنين، عبر محركات البحث جوجل.

وكان قانون المرور الجديد حدد المخالفات التي يتم فيها سحب تراخيص السيارة، والمدة التي تظل فيها الرخصة مسحوبة، مع الغرامة والتي وتختلف باختلاف المخالفة التي ارتكبها قائد السيارة، فتبدأ عقوبة سحب التراخيص من شهر وتصل إلى 3 سنوات، بجانب مخالف السحب الاداري إلى رخصة القيادة في حالة عدم تركيب الملصق الالكتروني

1- استعمال قائد المركية «السائق» الأنوار العالية .

2- مخالفة خط سير السيارة الأجرة حيث يحدد المحافظين خط سير سيارات الاجرة .

3- وجود خلل في العداد السيارات الأجرة.

4-- في حالة مخالفة سير السيارة الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها دون الحصول على تصريح .

5- عدم توافر في المركبة شروط الأمن.

6-- السماح بوجود ركاب على أجزاء السيارة من الخارج.

7- وقوف السيارة ليلاً في الطرق غير المضاءة دون إضاءة الأنوار الخاصة بها.

8- استعمال السيارة في مواكب خاصة والتجمعات دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة.

9- عدم وجود المثلث العاكس للضوء في السيارة.

1- -قيادة المركبة بسرعة عن الحد الأقصى المقرر للطرق.

2- عدم وضع سيارات النقل للوحات المعدنية المخصصة لها أو استخدام لوحات لسيارة أخرى.

3- الحبس يكون أيضا للسائق حالة قيادة المركبة بدون من الفرامل.

4- عقوبة الحبس تطبق أيضا في حالة إثبات بيانات غير صحيحة للمركبة في الطلبات التي حددها القانون.

5- الحبس في حالة تعمد السائق المركبة تعطيل حركة المرور في الشوارع أو الطرق.

6- يحبس السائق في حالة تغيير بيانات المركبة أو لون اللوحات المعدنية المحدد لها.

7- قيام قائد السيارة بفك الكلابش سيارته دون الرجوع إلى المسؤول المختص.

8- الحبس في عدم استيفاء إجراءات بترخيص المركبة في إنشاء مدرسة خاصة بتعليم قيادة السيارات.

9- الحبس في التعدي قائد السيارة على أحد أفراد الأمن أثناء تأدية عمله.

10- الحبس حال ارتكاب قائد السيارة ارتكاب فعل فاضح داخلها.

المصرى اليوم

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