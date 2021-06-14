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حبس بائع قتل قهوجي في مشاجرة لخلافات مالية بينهما بالشرقية

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حبس بائع قتل قهوجي في مشاجرة لخلافات مالية بينهما بالشرقية حبس بائع قتل قهوجي في مشاجرة لخلافات مالية بينهما بالشرقية

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قررت نيابة أبوكبير برئاسة المستشار محمد الشربيني، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام الأول لنيابات شمال الشرقية، حبس بائع أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة إتهامه بقتل قهوجى طعنا بسلاح أبيض لخلافات مالية بينهما.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة أبوكبير من المستشفى المركزى، بوصول«السيد. ه» قهوجى ومقيم بندر أبوكبير جثة هامدة متأثرا بإصابته بطعنة بالرقبة.

وتبين من التحقيقات، قيام «ح. ر» 28 عاما بائع متجول بارتكاب الواقعة، وتسليم نفسه للأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوكبير، وأعترف أمام الأجهزة الأمنية باتكاربه جريمة قتل قهوجي داخل منزله، وأقر بوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه بسبب عدم دفع المجنى عليه له مبلغ مالى نظير بيع بعض الأشياء، فتوجه إليه للمطالبة بحقه وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة انتهت بوفاة القهوجى .

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

المصرى اليوم

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