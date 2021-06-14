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تطعيم 38 من معلمى إدارة أطسا التعليمية بالفيوم

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تطعيم 38 من معلمى إدارة أطسا التعليمية بالفيوم تطعيم 38 من معلمى إدارة أطسا التعليمية بالفيوم

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قال الدكتور حاتم محمد جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، انه تم وبناءا على التنسيق المسبق بين مديريتى الصحة والتربية والتعليم.

قامت الإدارة الصحية بمركز ومدينة اطسا بقيادة الدكتورة نورا السيد، مديرة الادارة بتطعيم 38 من معلمى إدارة اطسا التعليمية بمدرسة الشهيد محمد أحمد عبدالسلام، باطسا وذلك بحضور الدكتور حمدى محمد عبده، مدير الإدارة التعليمية باطسا .

قام بالتطعيم فريق إدارة اطسا الصحية وقام بالتسجيل فريق المعلومات بالمديرية بقيادة الاستاذ محمود طه، مسؤول مركز المعلومات .

المصرى اليوم

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