الرئيس الأوكراني يشكر دول مجموعة السبع على بيان دعمها

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شكر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قادة مجموعة الدول السبع على دعمهم بعد أن حثوا روسيا على سحب قواتها من الحدود الأوكرانية.

وقال زيلينسكي في تغريدة على موقع تويتر إنه ممتن لقادة مجموعة السبع لإعرابهم عن دعمهم لبلاده في الصراع مع روسيا.

وقال زيلينسكي: «أشيد بالدعم الثابت من قبل دول مجموعة السبع في بيان القمة». «ممتن للقادة لدعمهم المتواصل لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ودعوة المعتدي لسحب القوات من حدود أوكرانيا وشبه جزيرة القرم».

وذكرت رويترز إلى أن قادة مجموعة السبع طالبوا روسيا بسحب قواتها وأسلحتها من الحدود الشرقية لأوكرانيا، حيث أسفر الصراع الدائر في منطقة دونباس الشرقية حيث تقاتل القوات الأوكرانية القوات المدعومة من روسيا عن مقتل 14 ألف شخص منذ 2014.

و في بيان أكد قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان دعمهم لأوكرانيا ودعوا موسكو إلى وقف سلوكها المزعزع للاستقرار.

ويشعر الحلفاء الغربيون بالقلق بشأن الوضع منذ أن نشرت روسيا عشرات الآلاف من جنودها على الحدود في أبريل. وتأمل كييف أن يجبر الضغط الذي يمارسه الحلفاء الغربيون موسكو على سحب قواتها المنتشرة بالقرب من الحدود الشرقية لأوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.

من المقرر أن يلتقي الرئيس بايدن بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أول قمة مباشرة في جنيف في جنيف بسويسرا، في 16 يونيو.

وقال بايدن في مقال له إن الجدول الزمني لرحلته، التي ستختتم باجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين، سيُظهر أن الولايات المتحدة وغيرها من الديمقراطيات الرائدة تقف موحَّدة في مواجهة التحديات التي تشكلها روسيا على الأمن الأوروبي، بما في ذلك عدوانها في أوكرانيا.