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مقارنة بـ 2020.. ارتفاع معدل النمو بالسعودية 4.9 % خلال الربع الأول من 2021

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مقارنة بـ 2020.. ارتفاع معدل النمو بالسعودية 4.9 % خلال الربع الأول من 2021 مقارنة بـ 2020.. ارتفاع معدل النمو بالسعودية 4.9 % خلال الربع الأول من 2021
بيانات الإحصاء: القطاع غير النفطي سجّل ارتفاعاً بـ 2.9 % ليصل إلى 398.5 مليار ريال

مقارنة بـ 2020.. ارتفاع معدل النمو بالسعودية 4.9 % خلال الربع الأول من 2021

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، المعلنة اليوم، أن القطاع غير النفطي سجّل ارتفاعا بـ 2.9 % ليصل إلى 398.5 مليار ريال، وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 62.8 % خلال الربع الأول من عام 2021.

وكشف الهيئة ان معدل النمو خلال الربع الأول من 2021 مقارنة بالربع الأول من 2020 قد ارتفع 4.9%.

وأكّدت الهيئة ان أغلب الأنشطة الاقتصادية شهدت معدلات نمو إيجابية في الربع الأول 2021 مقارنة بالربع الأول 2020، تصدّرها "الصناعات التحويلية" بنسبة 11.8 %.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي السعودي خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة 3 % لتصل قيمته بالأسعار الثابتة إلى 634.6 مليار ريال مقارنة بـ 654.03 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2020.

ووفقًا لبيانات الهيئة الصادرة اليوم، فقد انخفض الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 11.7 % خلال الربع الأول 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 ليصل إلى 232.4 مليار ريال لتبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 36.6 % مقارنة بنحو 40.2 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

تفاصيل أكثر هنا: https://www.stats.gov.sa/ar/6772

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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