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السديس يشدد على تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس للعاملين بالحرمين

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السديس يشدد على تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس للعاملين بالحرمين السديس يشدد على تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس للعاملين بالحرمين
حرصًا على تحقيق معايير السلامة والصحة المهنية وحمايتهم من المخاطر الصحية

السديس يشدد على تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس للعاملين بالحرمين

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس على من يستوجب عملهم الأماكنَ المكشوفة خلال أوقات الظهيرة، وتوفير مظلات شمسية لحماية الموظفين من حرارة الطقس الشديدة، مع مراعاة تكامل وجاهزية منظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.

يأتي ذلك حرصًا من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تحقيق معايير السلامة والصحة المهنية وحماية العاملين بالحرمين الشريفين من المخاطر الصحية المصاحبة للتعرض المباشر لأشعة الشمس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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