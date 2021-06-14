الناتج المحلي السعودي يتراجع 3% بالربع الأول.. والقطاع الخاص يدعم "غير النفطي"

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الرياض – مباشر: سجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بالأسعار الثابتة انخفاضاً بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2021 على أساس سنوي؛ متأثراً بانكماش القطاع النفطي بنحو 11.7%.

وأظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء؛ وفقاً لتقريرها الربع سنوي الصادر اليوم الاثنين، نمو القطاع غير النفطي بنحو 2.9% بالربع الأول من عام 2021؛ بدعم من ارتفاع القطاع الخاص 4.4%، مقابل انخفاض طفيف بالقطاع الحكومي بنسبة 0.4% على أساس سنوي.

وشهد الناتج المحلي للسعودية انخفاضاً نسبته 0.5% بالربع الأول من عام 2021 مقارنة مع الربع السابق (الربع الرابع من 2020)؛ متأثراً بانخفاض القطاع النفطي 8.7%.

وشهد القطاع غير النفطي نمواً بنحو 4.9%، في ظل نحو القطاع الخاص بنسبة 6.3%، إلى جانب نمو القطاع الحكومي بنحو 1.7%.

634.59 مليار ريال قيمة الناتج المحلي بالأسعار الثابتة

وبلغ إجمالي قيمة الناتج المحلي للسعودية بالأسعار الثابتة 634.59 مليار ريال في الربع الأول من عام 2021، مقابل 654.03 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي، فيما بلغ 658.11 مليار ريال في الربع السابق.

وتأثر الناتج المحلي بانخفاض قيمة القطاع النفطي إلى 232.43 مليار ريال، مقابل 263.13 مليار ريال في الربع الأول من عام 2020، ومقارنة مع 254.98 مليار ريال بالربع الربع من العام الماضي.

وفي المقابل، ارتفعت قيمة الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بالسعودية إلى 398.46 مليار ريال في الربع الأول من عام 2021، مقابل 387.3 مليار ريال بالربع المماثل من العام الماضي، ومقارنة مع 398.2 مليار ريال بالربع السابق.

وجاء الارتفاع في القطاع غير النفطي بدعم القطاع الخاص؛ الذي ارتفعت قيمته إلى 279.74 مليار ريال بالربع الأول من العام الحالي، مقابل 268.06 مليار ريال بالربع الأول من العام 2020، ومقارنة مع 272.82 مليار ريال في الربع الرابع من العام الماضي.

وبلغت قيمة الناتج المحلي للقطاع الحكومي 118.72 مليار ريال في الربع الأول من 2021، مقارنة مع 119.23 مليار ريال بالربع ذاته من العام الماضي، ومقابل 125.38 مليار ريال في الربع السابق.

الاقتصاد السعودي يسجل نموا بالأسعار الجارية

وسجل الناتج المحلي السعودي نموا، بالأسعار الجارية، بنحو 1.6% خلال الربع الأول من عام 2021 على أساس سنوي، مقابل انكماش بلغ 3.2% في الربع المماثل من العام الماضي.

وجاء النمو مع ارتفاع الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 3.4% على أساس سنوي؛ بدعم من نمو القطاع الخاص بنحو 6.2% رغم انكماش القطاع الحكومي 2.4%.

وسجل الناتج المحلي للقطاع النفطي تراجعا بنحو 3.7% خلال الربع الأول من 2021، مقابل انكماش بنحو 17.3% في الربع المماثل من العام الماضي، وبتراجع 31% في الربع السابق.

وبلغت قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية 706.41 مليار ريال في الربع الأول من عام 2021، مقابل 695.57 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي، ومقابل 697.56 مليار ريال في الربع السابق.

وبلغت قيمة الناتج المحلي للقطاع النفطي بالأسعار الجارية 173.38 مليار ريال مقابل 180.1 مليار ريال في الربع الأول من 2020، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي للقطاع الخاص بالأسعار الجارية 528 مليار ريال ارتفاعا من 510.79 مليار ريال في الربع ذاته من العام الماضي.

وبلغت قيمة الناتج المحلي للقطاع الخاص 362.5 مليار ريال مقابل 341.29 مليار ريال في الربع الأول من 2020، فيما بلغ 165.5 مليار ريال للقطاع الحكومي انخفاضا من 169.5 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

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