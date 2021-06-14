محافظ الفيوم يترأس اجتماع المجلس الإقليمي للسكان

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ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمى للسكان، الذي عُقد بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، للوقوف على تطور المؤشرات السكانية بالمحافظة، وبحث إجراءات كل قطاع من القطاعات للحد من الزيادة السكانية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة فاتن غازي مقرر المجلس القومي للسكان، والدكتور ياسر جمال مدير عام المتابعة بالمجلس، وإيناس جبيلي مقرر فرع المجلس القومى للسكان بالفيوم، والأستاذ مصطفي زين مدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة، ووكلاء وزارات التعليم، والصحة، والتضامن الاجتماعى، والشباب والرياضة، والثقافة، ورئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومدير فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالفيوم، وممثلي الأوقاف والكنيسة، ومقرر مناوب فرع المجلس القومى للمرأة، وأعضاء المجلس.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع ناقش بعض المؤشرات الخاصة بمحافظة الفيوم، ومنها انخفاض معدلات الأمية بشكل ملحوظ، وكذا معدلات البطالة، بالإضافة إلى ثبات معدل المواليد هذا العام الذي أثر بشكل كبير على المؤشرات التنموية داخل المحافظة، الأمر الذي ساهم في حصول الفيوم على المركز الثالث بين محافظات الوجه القبلي، وفقاً للمؤشرات السكانية المركبة طبقاً لآخر إصدار.

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن مقرر فرع المجلس القومى للسكان بالفيوم، استعرضت خلال الاجتماع، المؤشرات السكانية الاقتصادية ومؤشرات تنظيم الأسرة والاحصائيات الحيوية طبقا لإحصائية الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، ومركز معلومات وزارتى «التربية والتعليم، والصحة»، كما تناولت معدلات النمو السكانى والمؤشرات الديموغرافية للمحافظة.

ومن جهته، أشار محافظ الفيوم إلى الاهتمام المتواصل من القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء بالقضية السكانية كونها تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد ومعدلات التنمية، مؤكداً أن المحافظة تسعى إلى تنفيذ خطة طموحة لخفض معدلات الزيادة السكانية.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، ضرورة تضافر وتعاون كافة الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد، وتوحيد الجهود لتنفيذ برامج الخطة القومية للسكان ومواجهة الزيادة السكانية، لتحقيق المستهدف في مجال تحسين الخصائص السكانية للمحافظة خلال المرحلة القادمة، ورفع مستوى الوعى لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية، والاقتصاد القومى.

فيما أعربت مقرر المجلس القومي للسكان عن سعادتها البالغة لزيارة محافظة الفيوم للمشاركة في فعاليات هذا الاجتماع الذي يتناول القضية السكانية إحدي القضايا الهامة التي تشغل بال المجتمع المصري، مؤكدة على ضرورة دعم الدور التنموي الذي تقوم به السيدات في كافة محافظات مصر، حيث أصبحن يمثلن قوة اقتصادية منتجة تسهم في زيادة دخل الأسر.

وأشادت «غازي» بجهود الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم واهتمامه المتواصل بالقضية السكانية، ونظرته الشاملة والواعدة لهذا الإطار الذي يبشر بمستقبل واعد للمحافظة، لافتة إلى تعدد المؤشرات الايجابية في الفيوم، الأمر الذي يجعلها من المحافظات الواعدة على خريطة التنمية.

وكشف المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، أنه خلال الاجتماع تم استعراض دور كل قطاع من القطاعات في الخطة السكانية، والتكليفات الخاصة بكل قطاع على حدة، للمساهمة بإيجابية في الحد من الزيادة السكانية، من خلال العمل بروح الجماعة والتخلص من الروتين والبيروقراطية.