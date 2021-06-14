مكة.. ضبط 9 عمال وإغلاق وتغريم 20 منشأة لهذه الأسباب

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حملات رقابية تتواصل وفق إجراءات نظامية ودعوة للإبلاغ

أوضحت بلدية العزيزية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، أنه تمّ تنفيذ 158 حملة رقابية على المنشآت التجارية؛ أسفر عنها إغلاق 20 منشأة نتيجة عدم تجديد الرخصة.

وتمّ تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين، كما تمّ خلال الحملة ضبط 9 من عمال المنشآت يعملون بشهادات صحية منتهية الصلاحية، وتمّ اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفق لائحة الأنظمة والتعليمات البلدية.

وأكدت أمانة العاصمة المقدّسة تكثيف الحملات الرقابية وتشديد الرقابة والمتابعة الميدانية على المنشآت التجارية وعلى الأنشطة كافة؛ للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات البلدية كافةً، ودعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أيّ مخالفات أو ملاحظات عبر رقم البلاغات الموحّد (940).