تعاملات النفط.. خام "برنت" يرتفع متجاوزًا الـ73 دولارًا

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صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو 0.5%

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين تزامنًا مع التوقعات الإيجابية لمستويات الطلب العالمي على الخام، في ظل استمرار التعافي من جائحة "كورونا".

وبدأت حركة مرور السيارات في أمريكا الشمالية والكثير من أنحاء أوروبا، في العودة إلى مستويات ما قبل جائحة "كورونا"، إلى جانب استئناف العديد من الرحلات الجوية، مع الاتجاه نحو تخفيف القيود المرتبطة بالجائحة.

كما أظهرت بيانات "بيكر هيوز" في الأسبوع الماضي، وصول عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ أبريل 2020 عند 365 منصة، في إشارة لقوة الطلب على الخام لدى الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس 0.6% إلى 73.11 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو 0.5% مسجلة 71.28 دولارًا للبرميل.