لعدم الإحراج .. بايدن يكشف سبب رفضه للقاء بوتين في مؤتمر صحفي

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه اختار عدم عقد مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف لأنه لا يريد أن ينحرف الاجتماع إلى تفاصيل الظهور العلني لكلا الزعيمين.

وذكر بايدن للصحفيين خلال مؤتمر صحفي: «لقد وجدت دائمًا، ولا أقصد أن أقترح أن الصحافة لا ينبغي أن تعرف، لكن هذه ليست مسابقة حول من يمكنه القيام بعمل أفضل أمام مؤتمر صحفي أو محاولة إحراج بعضنا البعض. الأمر يتعلق بتوضيح الشروط اللازمة للحصول على علاقة أفضل مع روسيا».

وتابع بايدن: «أعتقد أن أفضل طريقة للتعامل مع هذا هو أن نلتقي أنا وهو، وأن نجري مناقشتنا. أعلم أنك لا تشك في أنني سأكون صريحًا جدًا معه بشأن مخاوفنا، وسأوضح وجهة نظري حول كيف انتهي ذلك الاجتماع، وسيوضح من وجهة نظره كيف انتهى الأمر».

وأوضح بايدن أنه لايرد أن يكون مشتتا حول الأسئلة الهامشية مثل المصافحة والمظهر وطريقة الحديث، وقال بايدن: «لا أريد أن أكون مشتتًا، هل تصافحوا، من الذي تحدث كثيرًا.»

وردا على سؤال حول التعليقات الأخيرة التي أدلى بها بوتين والتي تشير إلى أن روسيا يمكن أن تسلم مجرمي الإنترنت إلى الولايات المتحدة بطريقة تبادلية، رد بايدن إنه منفتح على الفكرة. مشيرًا إلى أنه علم للتو بتصريحات الرئيس الروسي عندما كان على متن طائرة الرئاسة.

وقال بايدن: «أنا منفتح على الفكرة، إذا كانت هناك جرائم ارتكبت ضد روسيا. والأشخاص الذين يرتكبون تلك الجرائم يتم إيواؤهم في الولايات المتحدة، فأنا ملتزم بمحاسبتهم».

أصر بايدن في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي عقب قمة مجموعة السبع على أنه لن يتراجع عن إثارة المخاوف في اجتماعه مع بوتين بينما قال أيضًا إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع روسيا.

وأشار بايدن إلى أنه يتطلع إلى حل القضايا التي يعتقد أنها تتعارض مع المعايير الدولية، والمجالات التي يمكن العمل فيها معًا. وقال بايدن «نحن مستعدون للقيام بذلك»، مشيرًا إلى تغير المناخ كمجال محتمل للاتفاق.

حتى الآن، لم تدفع العقوبات التي فرضتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة روسيا إلى تغيير سلوكها في أوكرانيا، أو وقف الهجمات الإلكترونية التي ترعاها الحكومة، أو الحد من التدخل في الانتخابات. ومن جانبه اعترف بايدن بوجود احتمال ألا يغير بوتين سلوكه حتى لو فرض عليه عقوبات.

وقال بايدن: «ليس هناك ما يضمن أنه يمكنك تغيير سلوك الشخص أو سلوك بلده. يتمتع الحكام المستبدين بسلطة هائلة، ولا يتعين عليهم الرد على الجمهور، والحقيقة أنه قد يكون من الجيد جدًا أنني إذا أجبت بالمثل، وهو ما سأفعله، فلن يثنيه ذلك. يريد أن يستمر».

وأضاف بايدن: «لكنني أعتقد أننا سنسير في اتجاه حيث روسيا لديها معضلاتها الخاصة، دعنا نقول، التعامل مع اقتصادها، والتعامل مع كورونا والتعامل ليس فقط مع الولايات المتحدة ولكن مع أوروبا على نطاق واسع والشرق الأوسط.»

وأوضح بايدن أيضًا إنه يتفق مع بوتين على أن العلاقات الأمريكية الروسية في نقطة منخفضة.

وكشف البيت الأبيض في وقت سابق عن أن بايدن سيشارك في مؤتمر صحفي منفرد بعد أن يعقد الزعيمان أول لقاء مباشر بينهما.

ويعني القرار تجنب الأخطاء التي ظهرت في قمة 2018 بين بوتين والرئيس السابق ترامب، والتي انزلقت إلى الجدل عندما شكك ترامب علنًا في تقييم المخابرات الأمريكية حول التدخل الروسي.

وقال البيت الأبيض أنه لا يزال يضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل تنسيق الاجتماع بين الزعيمين في جنيف، لكنه أكد خطط المؤتمر الصحفي الفردي لبايدن بالإضافة إلى خطط لجلسة عمل وجلسة أصغر بين كبار المسؤولين الأمريكيين والروس.

ووصل الرئيس بايدن إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع زعماء دول الناتو قبل أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أول قمة مباشرة في جنيف.