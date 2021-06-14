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وزير الخارجية الإسرائيلي يائر لابيد يصل الإمارات
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:22 مساءً
الأمين العام لمستقبل وطن: ثورة 30 يونيو كانت طوق النجاه لتحرير المصريين
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:21 مساءً
تنفيذي الشرقية يستعرض الكتاب الدوري بشأن إدارة أزمة كورونا
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:20 مساءً
لأول مرة منذ كورونا.. السماح لـ«عزل أسوان» باستقبال المرضى وفتح العيادات الخارجية
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:20 مساءً
تقنية تمويه إسرائيلية تجعل الجنود «غير مرئيين»
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:20 مساءً
تدريب 200 متطوع للمشاركة في معرض الكتاب
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:20 مساءً
العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:20 مساءً
هبوط مفاجئ بمنتصف التداول .. سعر الذهب في السعودية الثلاثاء 29 يونيو 2021
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:20 مساءً
2.1 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» في مايو الماضي
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:06 مساءً
رئيس الأسقفية مهنئًا المصريين بـ 30 يونيو: ذكرى استعادة روح مصر
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:06 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
بايدن: لا نبحث عن نزاع مع روسيا وربما نستطيع العمل معا بمجالات كثيرة بما فيها قضية المناخ
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 14 يونيو 2021 09:05 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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