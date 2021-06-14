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وزير الخارجية الإسرائيلي يائر لابيد يصل الإمارات
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:22 مساءً
الأمين العام لمستقبل وطن: ثورة 30 يونيو كانت طوق النجاه لتحرير المصريين
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:21 مساءً
تنفيذي الشرقية يستعرض الكتاب الدوري بشأن إدارة أزمة كورونا
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:20 مساءً
لأول مرة منذ كورونا.. السماح لـ«عزل أسوان» باستقبال المرضى وفتح العيادات الخارجية
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:20 مساءً
تقنية تمويه إسرائيلية تجعل الجنود «غير مرئيين»
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:20 مساءً
تدريب 200 متطوع للمشاركة في معرض الكتاب
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:20 مساءً
العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:20 مساءً
هبوط مفاجئ بمنتصف التداول .. سعر الذهب في السعودية الثلاثاء 29 يونيو 2021
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:20 مساءً
2.1 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» في مايو الماضي
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:06 مساءً
رئيس الأسقفية مهنئًا المصريين بـ 30 يونيو: ذكرى استعادة روح مصر
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:06 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
الخوف يعود إلى بريطانيا مع تفشى مرض جدرى القرود والسل المقاوم للأدوية
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 14 يونيو 2021 09:00 صباحاً
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