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2.1 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» في مايو الماضي
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:06 مساءً
رئيس الأسقفية مهنئًا المصريين بـ 30 يونيو: ذكرى استعادة روح مصر
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:06 مساءً
سائق سعودي يوثق نجاته من حادث مروّع بمعجزة (فيديو)
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:05 مساءً
انتشال جثة غريق من ترعة بقنا
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:05 مساءً
محافظ الجيزة يُهنئ السيسي والحكومة بذكرى «30 يونيو»
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:05 مساءً
ضبط 27 منشأة غذائية مخالفة بالمنيا
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:05 مساءً
البلطي بـ27 والسبيط بـ140 جنيه .. سعر السمك والجمبري في مصر الثلاثاء 29 يونيو 2021
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:05 مساءً
محافظ المنوفية يستجيب لاستغاثة كفيف: صرف مساعدة مالية عاجلة له
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:05 مساءً
زاد 3 مرات في شهر .. سعر الحديد والاسمنت في مصر الثلاثاء 29 يونيو 2021
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:05 مساءً
برج «طوخ المائل».. يضم ٣ طوابق مخالفة والمنشات الآيلة للسقوط تفحصه
-
الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:05 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
نصائح ذهبية لكل طلاب الثانوية.. لازم يسمعها كل طالب وولي أمر قبل الامتحان
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 14 يونيو 2021 09:00 صباحاً
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