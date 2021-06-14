أخبار عاجلة

2.1 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» في مايو الماضي -
رئيس الأسقفية مهنئًا المصريين بـ 30 يونيو: ذكرى استعادة روح مصر -
سائق سعودي يوثق نجاته من حادث مروّع بمعجزة (فيديو) -
انتشال جثة غريق من ترعة بقنا -
محافظ الجيزة يُهنئ السيسي والحكومة بذكرى «30 يونيو» -
ضبط 27 منشأة غذائية مخالفة بالمنيا -
البلطي بـ27 والسبيط بـ140 جنيه .. سعر السمك والجمبري في مصر الثلاثاء 29 يونيو 2021 -
محافظ المنوفية يستجيب لاستغاثة كفيف: صرف مساعدة مالية عاجلة له -
زاد 3 مرات في شهر .. سعر الحديد والاسمنت في مصر الثلاثاء 29 يونيو 2021 -
برج «طوخ المائل».. يضم ٣ طوابق مخالفة والمنشات الآيلة للسقوط تفحصه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تعاملات النفط.. خام "برنت" يرتفع متجاوزًا الـ73 دولارًا

Print
تعاملات النفط.. خام "برنت" يرتفع متجاوزًا الـ73 دولارًا تعاملات النفط.. خام "برنت" يرتفع متجاوزًا الـ73 دولارًا
صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو 0.5%

تعاملات النفط.. خام

ارتفعت النفط خلال تعاملات الاثنين تزامنًا مع التوقعات الإيجابية لمستويات الطلب العالمي على الخام، في ظل استمرار التعافي من جائحة "كورونا".

وبدأت حركة مرور السيارات في أمريكا الشمالية والكثير من أنحاء أوروبا، في العودة إلى مستويات ما قبل جائحة "كورونا"، إلى جانب استئناف العديد من الرحلات الجوية، مع الاتجاه نحو تخفيف القيود المرتبطة بالجائحة.

كما أظهرت بيانات "بيكر هيوز" في الأسبوع الماضي، وصول عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ أبريل 2020 عند 365 منصة، في إشارة لقوة الطلب على الخام لدى الدولة صاحبة أكبر في العالم.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس 0.6% إلى 73.11 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو 0.5% مسجلة 71.28 دولارًا للبرميل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تعرف على أسعار صكوك الأضاحي تبدأ بـ1900 جنيه

تعرف على أسعار صكوك الأضاحي تبدأ بـ1900 جنيه

أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 29 ــ 6 ــ 2021

أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 29 ــ 6 ــ 2021

أسعار الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 29 ــ 6 ــ 2021

أسعار الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 29 ــ 6 ــ 2021

«يتعرض لضغوط» .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021

«يتعرض لضغوط» .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021