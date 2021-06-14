الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو الفاضح: سمسار يستقطب صبي داخل عربة قطار الصعيد

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كشفت تحريات وزارة الداخلية حقيقة الفيديو الفاضح المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يتضمن قيام شخص يرتدي جلباب صعيدي يستقطب أحد طفلا من الباعة الجائلين ويرتكب معه أفعال منافية للآداب داخل عربة القطار، وقالت تم تحديد هوية المتهم والقبض عليه وتبين بانه من محافظة سوهاج ويعمل سمسار عقارات.

ظهر السبت الماضي مقطع فيديو وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي شخص يجلس على مقعد داخل القطار وبجانب صبي وارتكب معه الطفل فعلًا فاضحا وهتك عرضه داخل عربة القطار وتم تصويره ونشره تفاصيل جريمته.

أكدت التحريات بإن المتهم استغل نوم معظم الركاب في عربة القطار المتجه إلى جنوب الصعيد وقام بتنفيذ جريمته، وقالت بان المتهم لم يكن يتوقع بان الشخص الذي كان يجلس على المقعد المقابل عندما شعر بتصرفات الغربية فتح كاميرا التليفون وقام بتصويره وتظاهر بالنوم ليكتشف بعدها تفاصيل الفعل الفاضح على مواقع التواصل الاجتماعي.

تمكنت من تحديد هوية مرتكب الفعل الفاضح مع طفل من الباعة الجائلين داخل القطار الصعيد رقم 1008 القادم من محافظة القاهرة حتي محافظة وذلك بعد تداول بعد ساعات من قيام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر الفيديو الذي يوثق ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات والتحريات تمكنت وزارة الداخلية بالتنسيق مع ضباط مديرية أمن محافظة سوهاج من تحديد هوية المتهم مرتكب الفعل الفاضح والقبض عليه وبالفحص تبين بانه يعمل سمسار عقارات، ومقيم في محافظة سوهاج، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بانه استقطب طفلا من الباعة الجائلين في القطار إلى المقعد المجاور ليرتكب أعمالا منافية للآداب العامة.

وقال مصور الفيديو «أثناء تواجدي بقطار رقم 1008 المتجه من القاهرة إلى محافظة اسوان يوم الاربعاء الماضي في حوالي الساعة 11 مساء أكتشف قيام شخص يرتدي جلباب صعيدي بارتكاب فعل فاضح مع طفل قاصر من المتسولين داخل القطار».

وأضاف مصور الفيديو «عملت نفسي نائم داخل القطار لأن معظم الركاب كانوا نايمين وقمت بضبط الكاميرا الخاص بالموبايل ناحيته وسجلت وبعد مراجعتي للفيديو عندما تأكدت من فعله الفاضح تشاجرت معه وتطورت بالتشابك بالأيدي تحت نظر ركاب العربة وقام بالنزول في أحد المحطات التابعة لمحافظه أسيوط رغم انه كان في طريقه إلى محافظه سوهاج.