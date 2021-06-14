رياح وأتربة وانخفاض الحرارة 6 درجات .. حالة الطقس اليوم (تفاصيل)

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تتراوح درجة الحرارة العظمي اليوم بين 42 درجة و26 درجة مئوية، وتنخفض بصفة عامة درجات الحرارة اليوم في مصر على أغلب الأنحاء ليصل الإنخفاض لـ6 درجات حسب تقرير أخبار الطقس الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية.

ويشير تقرير حالة الطقس اليوم إلي وجود رياح مثيرة للأتربة والرمال على جنوب البلاد وجنوب سيناء وتصل إلي 22 عقدة على جنوب الصعيد.

تنخفض درجات الحرارة اليوم ليصبح الطقس اليوم أقل في حرارة من الأمس الأحد وينخفص طقس القاهرة درجتين عن طقس الأمس، بينما ينخفض طقس الإسكندرية درجة عن أمس.

ويكون الطقس Weather حارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومناطق الوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية مع وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد وكذلك جنوب سيناء خلال ساعات النهار.

ويكون طقس اليوم لطيف خلال الليل على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وأيضًا الوجه البحري، وبينما يكون معتدل على جنوب البلاد وكذلك جنوب سيناء

يكون البحر الأحمر مضطرب اليوم وتوجد رياح شمالية غربية، ويتراوح الموج بين مترين ونصف إلي 3 أمتار ونصف، وتكون حالة البحر المتوسط من خفيفة لمعتدلة والرياح شمالية غربية والموج من متر إلي مترين إلا ربع.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تنشط الرياح المثيرة للأتربة والرمال اليوم على كل من جنوب البلاد وكذلك جنوب سيناء، ويكون اتجاه الرياح شمالي غربي اليوم وتصل السرعة إلي 22 عقدة على جنوب الصعيد و20 عقدة على شماله، بينما تكون 14 عقدة على القاهرة.

توقعات حالة الطقس غدًا .. انخفاض درجات الحرارة يصل لـ6 درجات ورياح وأتربة

توقعات درجات الحرارة في مصر اليوم الاثنين

وتكون أعلى درجة حرارة للعظمي اليوم في الوادي الجديد وأبوسمبل وتبلغ 42 درجة، بينما تكون أقل درجة حرارة للعظمي اليوم في مطروح وتبلغ 26 درجة مئوية.

تنخفض درجات الحرارة اليوم وتستمر مطروح الأقل في درجات الحرارة في مصر اليوم للعظمي والتى تكون اليوم 26 درجة، بينما تنخفض درجات الحرارة في أسوان وإدفو والأقصر من 46 درجة أمس بانخفاض 6 درجات اليوم في الأقصر وإدفو لتصل إلي 40 درجة فقط اليوم، بينما تنخفض 5 درجات في أسوان وتصل إلي 41 درجة فقط اليوم:

يتوقع أن تكون درجات الحرارة في المدن والمحافظات في مصر اليوم كما يلي:

درجة الحرارة في القاهرة اليوم 33-20 مقابل من 35-21 الأحد، ودرجة الحرارة في الإسكندرية اليوم 28-20 مقابل 29-20 درجة أمس.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة في باقي المدن كالآتي: دمنهور 31-21، طنطا 33-21، بلطيم 29-20، دمياط 28-20، مطروح 26-20، شبين الكوم 33-21، الإسماعيلية 34-23، المنصورة 32-21، العريش 29-22، الزقازيق 35-21، السويس 34-24، الغردقة 38-27 درجة.

ويتوقع أيضًا أن تكون درجات الحرارة في الوادي الجديد 42-28، أبوسمبل 42-26، أسوان 41-27 ، قنا 38-25، إدفو 40-27 ، شرم الشيخ 39-27، الفيوم 34-23، المنيا 35-24، بنى سويف 34-23، أسيوط 36-25، الأقصر 40-27، سوهاج 35-25.

وتكون درجات الحرراة المحسوسة في الأماكن المرتفعة في درجات الحرارة اليوم كما يلي: أبو سمبل 43، الوادي الجديد 43، أسوان 41، إدفو 41، الأقصر 40، شرم الشيخ 40، ويكون ذروة الإحساس بدرجة الحرارة في الأماكن المرتفعة في درجات الحرارة اليوم في الوقت بين الساعة الثانية ظهرًا والخامسة عصرًا.