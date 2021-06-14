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السديس يناقش استعدادات الرئاسة لاستقبال ضيوف الرحمن

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السديس يناقش استعدادات الرئاسة لاستقبال ضيوف الرحمن السديس يناقش استعدادات الرئاسة لاستقبال ضيوف الرحمن
أكّد ضرورة بذل مزيد من الجهود خلال الموسم الاستثنائي

السديس يناقش استعدادات الرئاسة لاستقبال ضيوف الرحمن

عقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اجتماعاً مع منسوبي مكتبه لبحث ومناقشة استعدادات الرئاسة لاستقبال موسم الحج لهذا العام، بحضور مدير مكتب الرئيس العام بدر آل الشيخ، والدكتور عبدالوهاب بن عبدالله الرسيني مستشار مكتب الرئيس العام والمشرف على الشؤون العلمية والتوجيهية والشؤون القانونية والتطويرية، والدكتور طلال الثقفي، ومساعد مدير عام مكتب الرئيس العام عمر الحميدي.

واطلع الرئيس العام، خلال اللقاء، على عديد من البرامج والخطط التي أعدّتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في منظومة العمل خلال موسم الحج بالمسجد الحرام، بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، التي ستراعي في مخرجاتها الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات المعنية للحد من انتشار الجائحة العالمية.

وأكد ضرورة بذل مزيد من الجهود خلال الموسم الاستثنائي للحج التي أعلنتها الجهات المختصة والتي ستشمل حجاج الداخل وبعدد محدود.

واختتم الاجتماع بشكر القيادة الرشيدة على ما توليه من اهتمام بالغ بموسم الحج وإتمام شعائر الله وفق الإجراءات الوقائية التي تحد من انتشار بين الحجاج، داعياً الله أن يجعل هذا الموسم موسماً ناجحاً ومميزاً، وأن يتممه بكل خير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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