«تشيلسى» يدخل صراع التعاقد مع «ساؤول»

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دخل نادى تشيلسى الإنجليزى فى صراع التعاقد مع الإسبانى ساؤول نيجيز، نجم فريق أتلتيكو مدريد الإسبانى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن تشيلسى انضم لسباق التعاقد مع ساؤول نيجيز، الذى يعتبر من الأعمدة الرئيسية فى تشكيل الفريق الإسبانى، مشيرًا إلى أن أتلتيكو مدريد خفض السعر الذى يطالب به للتخلى عن ساؤول، ليصل إلى 68 مليون إسترلينى.

وأوضحت أن أندية مانشستر يونايتد الإنجليزى وباريس سان جيرمان الفرنسى ويوفنتوس الإيطالى وبايرن ميونخ الألمانى، مهتمة بضم الدولى الإسبانى، فى الفترة الجارية.

وأشارت إلى أن هناك شرطا جزائيا فى عقد ساؤول مع أتباتيكو مدريد، تبلغ قيمته 130 مليون إسترلينى، لكن النادى الإسبانى يدرك أهمية تخفيض هذه القيمة، إذا ما أراد استقبال العروض المقدمة لبيع اللاعب، من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية التى فرضتها جائحة كورونا.