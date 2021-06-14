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غياب «فلورينزى» عن إيطاليا أمام سويسرا

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غياب «فلورينزى» عن إيطاليا أمام سويسرا غياب «فلورينزى» عن إيطاليا أمام سويسرا

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تأكد غياب أليساندرو فلورينزى، ظهير أيمن منتخب إيطاليا، عن منتخب بلاده خلال مواجهة سويسرا، المقرر لها الأربعاء المقبل، فى الجولة الثانية من المجموعة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية.

وذكرت «سكاى سبورت إيطاليا» أن فلورينزى تعرض لإصابة فى الساق خلال مباراة تركيا، التى انتهت بفوز الأتزورى بثلاثية نظيفة.

وشارك فلورينزى لمدة 45 دقيقة، قبل أن يستبدله المدرب روبرتو مانشينى بين الشوطين ويدفع بجيوفانى دى لورينزو، ظهير نابولى.

وأشارت إلى أن فلورينزى خضع لفحوصات طبية، وتأكد غيابه عن المباراة المقبلة للأزورى ضد سويسرا، رغم أن الإصابة ليست خطيرة، موضحة أن حالة فلورينزى البدنية ستخضع للتقييم يومًا بعد يوم عقب لقاء سويسرا. وأوضحت أن ماركو فيراتى، لاعب وسط الأزورى، لا يزال يتعافى من إصابة عضلية، وتواجده أمام سويسرا لايزال غير مؤكد.

المصرى اليوم

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