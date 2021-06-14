مجموعة السبع تطالب إيران بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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دعمت مجموعة الدول السبع لاستئناف مباحثات الاتفاق النووي، ودعت إيران لوقف أنشطتها الصاروخية، وفقا لقناة «العربية».

وأعلن زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، في ختام قمتهم التي استمرت ثلاثة أيام بمدينة كورنوال البريطانية التزامهم بضمان عدم تطوير إيران لسلاح نووي ودعم استئناف مباحثات الاتفاق النووي ومطالبة طهران بوقف أنشطتها الصاروخية وإدانة دعم إيران لقوات مقاتلة بالوكالة وجهات مسلحة غير حكومية.

وأعرب زعماء المجموعة عن قلقهم إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في إيران مطالبين طهران بالتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وطالبت مجموعة الدول الـ 7 إيران بالتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأدانت مجموعة الـ 7 في بيان لها دعم إيران لقوات مقاتلة بالوكالة وجهات مسلحة غير حكومية.

وتتكون مجموعة الدول السبع من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وكندا واليابان.