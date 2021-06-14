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اعتبر وزير الاستثمار السوداني، عبدالهادي إبراهيم، أن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قدم دعما على المستوى العالمي للسودان.

وقال إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي على هامش المنتدى الأول لهيئات الاستثمار الأفريقية المنعقد بمدينة شرم الشيخ، الأحد، إن مصر داعم دائم للسودان في مختلف القضايا والمحافل الدولية والإقليمية، مشيرا إلى أن السيسي «قدم كل الدعم السياسي والمعنوي لدولة السودان على المستوى العالمي ومع مختلف مؤسسات التمويل الدولية».

وأضاف، حسبما نقلته وكالة «سونا» السودانية الرسمية، أن السودان يتلقى مساندة قوية من مصر يتمثل في المساهمة في إدماج البلاد في المجتمع الدولي والاستفادة من فرص التمويل المختلفة بما يساند جهود السودان في التطوير والتنمية إلى جانب الاستفادة من الخبرات المصرية في عملية الإصلاح الاقتصادي والتي حققت مصر فيها نجاحا كبيرا.

وأشار إبراهيم إلى أن السيسي قدم دعما واضحا للسودان في مؤتمر باريس من خلال خطاب قوى كما ساند السودان لدى مؤسسات التمويل الدولية بما يسمح بحصول السودان على إعفاء من ديونه وفقا لبرنامج «هيبيت» لإعفاء الدول المثقلة بالديون بسبب جائحة كورونا إلى جانب الدعم في قطاع الكهرباء والمد الشبكي.

وأوضح أن مصر والسودان يجمعهم الحرص على التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة الأثيوبي.

وانطلقت الجمعة في مدينة شرم الشيخ المصرية الدورة الأولى من «منتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار في أفريقيا: التكامل من أجل التنمية»، والذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار المصرية، وينتهي 14 يونيو الجاري بالتوقيع على مذكرتي تفاهم.