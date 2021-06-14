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بدون نظام غذائي أو .. أخصائية تغذية تقدم نصائح لفقدان الوزن

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بدون نظام غذائي أو رياضة.. أخصائية تغذية تقدم نصائح لفقدان الوزن بدون نظام غذائي أو .. أخصائية تغذية تقدم نصائح لفقدان الوزن

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شرحت خبيرة التغذية الروسية، تاميلا أرسينييفا، طريقة لخسارة الوزن بسرعة وبطريقة صحية دون اللجوء لإتباع نظام غذائي خاص أو ممارسة التدريبات الشاقة في الصالة الرياضية.

وتحدثت الأخصائية لموقع rsport ونقلته وكالة سبوتنيك الروسية «أنه في البداية يجب الانتقال إلى برنامج غذائي جزئي، والذي من خلاله يمكن تناول الطعام خمس مرات في اليوم على شكل وجبات صغيرة».

على أن يحتوي هذا النظام على الكثير من الألياف، حيث يحسن ذلك من وظيفة وعمل الأمعاء ويخفف من الشعور بالجوع لفترة طويلة، بالإضافة لتناول الأطعمة التي تحتوي البروتينات والخضراوات الورقية والفواكه والتوت.

ونصحت الخبيرة بتقليل تناول السكر والقهوة والمشروبات الغازية والكحول قدر الإمكان، فبالتخلص من هذه المواد يمكن أن يفقد الشخص حوالي 5 كيلوغرام من وزنه في الشهر.

وشددت الخبيرة على إيلاء إهتمام كبير للمشروبات، وعدم تناول المشروبات المحلاة والإكتفاء بالماء العادي، مما يسرع عملية التمثيل الغذائي بنسب تصل إلى 20 في المئة.

واختتمت الخبيرة بضرورة تعلم التخلص من التوتر على ان لايتحول ذلك إلى إرهاق للجسم، ويتم ذلك من خلال اليوجا ولاقراءة والمشي والتواصل مع اللطيف مع الأصدقاء.

المصرى اليوم

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