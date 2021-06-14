«الداخلية» تعلن القبض على مرتكب الفعل الفاضح في قطار الصعيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض علي مرتكب الفعل الفاضح في أحد قطارات المتجهة إلى الصعيد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إنه تم كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام شخص يرتدي جلباب صعيدي يرتكب أفعال منافية للآداب مع أحد الصبية داخل عربة القطار.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظة سوهاج من تحديد هوية المتهم مرتكب الواقعة والقبض عليه وتبين بانه يعمل سمسار، ومقيم بمركز شرطة سوهاج، وبمواجهته اعترف بارتكابه الفعل الفاضح.

كانت مصادر أمنية كشفت أن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد هوية المتهم بارتكاب فعل الفاضح مع طفل من الباعة الجائلين داخل القطار قم 1008 المتجه من محافظة الجيزة حتي أسوان جنوب الصعيد بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق ارتكابه الواقعة.

ظهر في الفيديو شخص يجلس على مقعد داخل القطار وجانبه طفل من الباعة الجائلين وارتكب معه الطفل فعلًا فاضحا داخل القطار وتم تصويره ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المصادر إن المتهم استغل نوم أغلب الركاب لتنفيذ جريمته لكن شخص كان يجلس على المقعد المقابل له ارتاب في تصرفات هذا المتهم الذي كان يرتدي جلباب صعيدي ففتح كاميرا التليفون وقام بتصويره فيديو ثم تظاهر بالنوم ليكتشف جريمته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف على صفحته الفيس بوك: «عملت نفسي نائم لأن معظم الركاب كانوا نايمين وقمت بضبط الموبايل ناحيته وصورته وبعد مراجعتي للفيديو تأكدت من فعله الفاضح»، مؤكدا بانه قام بالمشاجرة معه بالأيدي بيني وبينه تحت نظر ركاب العربة وقام بالنزول بمحطه تابعه لمحافظه اسيوط ـمؤكدا بانه بان المتهم من محافظه سوهاج.

وقال مصور الفيديو: "أثناء تواجدي بقطار رقم 1008 المتجه من الجيزة إلى اسوان يوم الاربعاء الماضي 11 يونيو 2021 بتمام في الساعة 11 مساء أكتشف قيام شخص بفعل فاضح لطفل قاصر من الأطفال المتسولين داخل القطار".