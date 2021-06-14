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الرياض – مباشر: أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحاً في العالم، عن تعيين اثنين من خبراء القطاع في مجلسها الاستشاري العالمي.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الأحد، إن الأعضاء الجدد يمتلكون خبرة تفوق 50 عاماً في قطاع الضيافة والسياحة، وسيلعبون دوراً محورياً في توجيه مشروع البحر الأحمر والترحيب بأول ضيوفه مع نهاية العام 2022.

وأضافت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنه تم انضمام فرانسيس-آن كيلر، التي عملت سابقاً لدى هيئة السياحة الأسترالية وهيئة السياحة البريطانية، بالإضافة إلى بيرز شميت، المؤسس لوكالة "Luxury Branding"، إلى المجلس الاستشاري الدولي الحالي للشركة والذي يضم 8 أعضاء من الخبراء العالميين في مجالات الأعمال والاستثمار والسياحة والاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد.

وتتمتع فرانسيس-آن كيلر، بحسب البيان، بخبرة تزيد عن 25 عاماً في مجالات الضيافة والسياحة، والأعمال والفعاليات، والتعليم، والخدمات المالية.

وقادت كيلر، بعد أن شغلت سابقاً منصب نائب الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة الأسترالية، والمدير التنفيذي لهيئة السياحة البريطانية في أوروبا؛ الاستراتيجيات الدولية والتسويق والعمليات التشغيلية عبر العديد من الأسواق المختلفة.

وأطلقت فرانسيس-آن شركتها الاستشارية الخاصة في وضع الاستراتيجيات السياحية، كما أنها تترأس مجالس إدارة العديد من المبادرات السياحية، بما في ذلك مبادرة (Australian Tourism Data Warehouse) والمنصة الوطنية الرقمية للرصد السياحي في المنطقة وسلسة مقاهي Chocolateria San Churro المختصة بتقديم الشوكولاتة الإسبانية والذي يضم أكثر من 50 متجر ويعد تجربة فريدة من نوعها في أستراليا.

كما يتمتع بيرز شميت بخبرة واسعة تمتد لأكثر من 25 عاماً في مجال تطوير العلامات التجارية الفاخرة.

وأسس شميت في عام 2002 وكالة "Luxury Branding" والتي تقدم خدماتها لقادة القطاع الذين يطمحون لإطلاق أشهر العلامات التجارية في قطاع الضيافة والفندقة.

وتشمل خبرته إطلاق وإشهار العلامة التجارية "منتجعات One & Only"، وتوسيع نطاق علامة "جورجيو أرماني" التجارية لتشمل تقديم خدمات الضيافة، والعمل على تنظيم انتقال خمسة أصول تابعة لسلسلة فنادق Trouphy لتنضم تحت سلسة فنادق "مجموعة دورتشستر". ويعمل شميث كأستاذ زائر في برنامج ماجستير إدارة الأعمال في Ecole hôtelière de Lausanne وهي مدرسة مرموقة للضيافة في سويسرا.

يشار إلى أن مشروع البحر الأحمر بلغ محطات مهمة في أعمال التطوير، ويجري العمل فيه على قدم وساق لاستقبال الضيوف بحلول نهاية عام 2022 مع افتتاح المطار الدولي والمجموعة الأولى من الفنادق، وسيتم افتتاح جميع الفنادق الـ 16 المخطط لها في المرحلة الأولى بحلول نهاية عام 2023.

وسيتألف مشروع البحر الأحمر عند اكتماله في عام 2030 من 50 فندقاً يوفر ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية وحوالي 1300 عقاراً سكنياً موزعاً على 22 جزيرة و6 مواقع داخلية، كما ستضم الوجهة مرسى فاخراً، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام.

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