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تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ624 سيدة بقرى ملوي في المنيا

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تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ624 سيدة بقرى ملوي في المنيا تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ624 سيدة بقرى ملوي في المنيا

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أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جهود مديرية الصحة في تنفيذ اعمال المبادرة الرئاسية لتقديم خدمات تنظيم الاسرة ودعم الصحة الإنجابية، والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية والحملات التوعوية بخطورة الزيادة السكانية.

اوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة تنظيم الاسرة والصحة الانجابية، نفذت قافلة طبية لتقديم خدمات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية شملت قرى (تنده ودروة ونواي) بمركز ملوي وذلك خلال الفترة من 8 يونية حتى 10 يونية، وذلك لإتاحة خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية للسيدات بالمناطق والقرى الاكثر احتياجا، حيث تم تقديم خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية لـ 624 سيدة.

من جانبها، قالت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الاسرة إنه تم صرف وسائل تنظيم الاسرة المختلفة لـ 401 سيدة منهم 340 جدد و61 مترددة بالإضافة إلى تقديم مشورة لـ 184 سيدة ومتابعة وسيلة لـ 39سيدة، مؤكدة انه تم توقيع الكشف على 312 حالة اطفال وتم عمل ندوات تثقيفية وتوعوية عن والامراض المزمنة وسرطان الثدي.

المصرى اليوم

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