محافظ المنيا يصدر حركة تنقلات لقيادات الوحدات المحلية

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يصدر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، خلال ساعات أكبر حركة تنقلات بين صفوف نواب رؤوساء المراكز وسكرتارية الوحدات المحلية ورؤساء الوحدات المحلية القروية، بهدف ضخ دماء جديدة والدفع بكوادر شبابية ونسائية وذوي الخبرة لخدمة أبناء المحافظة.

وقال مصدر رفيع المستوى رفض ذكر اسمه إن الحركة راعت الأقدمية والتصعيد إلى مواقع قيادية وعدم التوطين وتولي المناصب في محل الإقامة والدفع بكوادر شبابية ونسائية، بالإضافة إلى استبعاد غير الجادين في مواقع عملهم، وتعيين قيادات جديدة.

وأضاف: «تضم الحركة أكثر من 50 قيادة داخل 9 وحدات محلية بالمراكز و57 وحدة محلية قروية من العدوة شمالا حتي دير مواس جنوبا».