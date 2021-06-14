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البرلمان العربي يدين إطلاق الحوثي طائرات مسيرة مفخخة تجاه

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البرلمان العربي يدين إطلاق الحوثي طائرات مسيرة مفخخة تجاه السعودية البرلمان العربي يدين إطلاق الحوثي طائرات مسيرة مفخخة تجاه
طالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف رادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية

البرلمان العربي يدين إطلاق الحوثي طائرات مسيرة مفخخة تجاه السعودية

أدان البرلمان العربي، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة "مفخخة" على مدرسة بمنطقة عسير في انتهاك يتجاوز كل الأعراف والقوانين الدولية، ويستهدف ترويع المدنيين الآمنين وتدمير الأعيان المدنية.

وتفصيلاً، حذَّر البرلمان العربي في بيان له أمس الأحد، من أن تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ مواقف رادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية سيشجعها على التمادي في أعمالها الإرهابية التي تمثل "جرائم حرب" بموجب القانون الدولي ووفقاً للقانون الدولي الإنساني، داعياً المجتمع الدولي لتدخل فوري وحاسم لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة والمدعومة من إيران، والتي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكد البرلمان العربي دعمه الكامل ووقوفه التام مع المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية وكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشدداً على أن المساس بأمن المملكة هو تهديد للأمن القومي العربي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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