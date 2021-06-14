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"النقد الدولي" يقترح خطة بقيمة 50 مليار دولار لإنهاء كورونا على مرحلتين

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"النقد الدولي" يقترح خطة بقيمة 50 مليار دولار لإنهاء كورونا على مرحلتين "النقد الدولي" يقترح خطة بقيمة 50 مليار دولار لإنهاء كورونا على مرحلتين
طالب بتطعيم ما لا يقل عن 40 % من سكان كل بلد بنهاية هذا ‏العام

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أن الصندوق بالاشتراك مع البنك ‏الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، اقترح مؤخراً خطة بقيمة 50 مليار دولار ‏لإنهاء وباء كورونا عن طريق تطعيم ما لا يقل عن 40 في المئة من الناس في كل بلد بحلول نهاية هذا ‏العام و60 في المئة بحلول منتصف عام 2022.

وتفصيلاً، أفادت "جورجيفا" أنه تم الآن تأمين حوالي ثلث التمويل اللازم ‏للمنحة البالغ 35 مليار دولار من مصادر عامة وخاصة، ويجري العمل على تغطية المتبقي.‏

وأشارت في بيان صحفي في ختام قمة قادة مجموعة السبع دول، ‏إلى أن الجزء الأكثر إلحاحاً في الخطة هو إعادة توجيه جرعات اللقاح الزائدة من الاقتصادات ‏المتقدمة إلى العالم النامي، معربةً عن ترحيبها بالتزام مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بتقديم ‏مليار جرعة في العام المقبل.‏

وأعربت عن امتنانها لدعم مجموعة الدول السبع لتخصيص 650 مليار دولار جديد لحقوق السحب ‏الخاصة بصندوق النقد الدولي، مشيرةً إلى أن هذا الإصدار الذي يعد أكبر إصدار في التاريخ سيساعد ‏في تعزيز الاحتياطيات العالمية مع توفير مساحة للنفقات المالية اللازمة للخروج من الوباء وتمكين ‏عمليات التعافي الأكثر استدامة.

وأفادت أن قادة المجموعة أبدوا استعدادهم لتضخيم التأثير من خلال التوجيه الطوعي لحقوق ‏السحب الخاصة وقروض الميزانية للوصول إلى طموح عالمي إجمالي قدره 100 مليار دولار لأكثر ‏البلدان ضعفاً في الأشهر المقبلة، مبينةً أن الصندوق سيكتشف من خلال خيارات العضوية لديه ‏كيفية القيام بذلك معاً.‏

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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