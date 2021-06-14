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حسام حسن: عوائق مالية حرمت الاتحاد من حارس

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حسام حسن: عوائق مالية حرمت الاتحاد من حارس الزمالك حسام حسن: عوائق مالية حرمت الاتحاد من حارس

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قال حسام حسن، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد السكندري، أن محمد عواد حارس مرمى كان قريباً من الانضمام لصفوف النادي الأخضر على سبيل الاعارة.

وقال حسام حسن خلال تصريحات تليفزيونية:«طلبنا خدمات محمد عواد من الزمالك قبل ضم محمد صبحي، ولكن الظروف المالية في الاتحاد لم تسمح بإتمام الصفقة».

وعن رزاق سيسيه قال:«الجماهير كانت تهاجمني عندما كنت استعين بالنجم الايفواري على دكة البدلاء ولكن لم يعلم الجميع أن السبب هو اصابته واّلامه المستمرة التي كانت تحول من الدفع به في جميع المباريات».

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