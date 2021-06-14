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شقة .. ما حقيقة العثور على لوحة زهرة الخشاش ضمن المضبوطات؟

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شقة الزمالك .. ما حقيقة العثور على لوحة زهرة الخشاش ضمن المضبوطات؟ شقة .. ما حقيقة العثور على لوحة زهرة الخشاش ضمن المضبوطات؟

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قال الدكتور عمرو عبداللطيف، مدير عام الترميم بقطاع الفنون التشكيلية، إن اللوحات المضبوطة بشقة ذات قيمة عالية سواء من الناحية الفنية والتاريخية، موضحًا أنها تصلح للعرض المتحفي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، مساء الأحد، أن اللوحات الفنية المضبوطة بشقة الزمالك ترجع على فنانين تشكيلين عالميين، ذاكرًا أن تكلفتها قد تصل إلى ما يقرب من 700 ألف جنيه إسترليني.

وأشار إلى تراوح اللوحات وفقًا لاسم الفنان التي رسمها إن كان يتمتع بصيت كبير على الساحة الفنية أم لا، إضافة إلى أنه من الممكن أن تتراوح الأسعار وفقًا للمزادات العالمية.

وذكر أن من أشهر الفنانين العالميين أصحاب اللوحات المضبوطة بشقة الزمالك فان جوخ وآخرين ممن يذيع صيتهم في هذا المجال، نافيًا وجود لوحة خاصة بزهرة الخشخاش بالمضبوطات.

المصرى اليوم

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