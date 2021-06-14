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«ملناش معاش وبنموت فقرا».. ليلى علوي ترد على منتقدي ارتفاع أجور الفنانين ()

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«ملناش معاش وبنموت فقرا».. ليلى علوي ترد على منتقدي ارتفاع أجور الفنانين (فيديو) «ملناش معاش وبنموت فقرا».. ليلى علوي ترد على منتقدي ارتفاع أجور الفنانين ()

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عرضت قناة «art» مقطع من لقاء قديم بين الفنانة ليلى علوي وبوسي شلبي، ردت فيه على منتقدي ارتفاع أجرها المادي.

وقالت ليلي علوي: «فيه ناس بتقول الناس بتاخد فلوس كتير، ميعرفوش أننا بندفع 20% ضريبة، وعندنا مصاريف وعندنا دعاية ومسؤوليات، ممكن الواحد يقعد سنتين أو 3 مش بيشتغل، معندناش معاش، ولا تأمين صحي، الفنان معندهوش حد يضمن له بكره».

وأضافت «علوي»: «النجوم الكبار اللي حبينا السينما منهم وهم نجوم الفن العربي خلال الـ100 سنة اللي فاتوا ماتوا من غير ما يسيبوا حاجة ليهم ولا لولادهم، يعني فقرا، مفيش ممثل ناشيء أو نجم كبير بيحدد سعره، اللي بيحدد سعره هو التوزيع، أنا بتمنى كل موظف في يأخذ المرتب اللي يستحقه، كل واحد يعمل في أي مجال يحصل على العائد اللي بيستحقه».

وتابعت: «القاضي في بريطانيا مش عنده مرتب، ده بياخد شيك على بياض عشان يعرف يشتغل كويس ويبقى عادل، لازم الناس تحب الخير، ونحترم حقوق كل واحد كويس، نفسي النفوس بجد تبقى طيبة أكتر ومؤمنة أكتر وخيره أكتر، الحقد مدمر للشعوب».

المصرى اليوم

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