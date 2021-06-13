أخبار عاجلة

2.1 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» في مايو الماضي -
رئيس الأسقفية مهنئًا المصريين بـ 30 يونيو: ذكرى استعادة روح مصر -
سائق سعودي يوثق نجاته من حادث مروّع بمعجزة (فيديو) -
انتشال جثة غريق من ترعة بقنا -
محافظ الجيزة يُهنئ السيسي والحكومة بذكرى «30 يونيو» -
ضبط 27 منشأة غذائية مخالفة بالمنيا -
البلطي بـ27 والسبيط بـ140 جنيه .. سعر السمك والجمبري في مصر الثلاثاء 29 يونيو 2021 -
محافظ المنوفية يستجيب لاستغاثة كفيف: صرف مساعدة مالية عاجلة له -
زاد 3 مرات في شهر .. سعر الحديد والاسمنت في مصر الثلاثاء 29 يونيو 2021 -
برج «طوخ المائل».. يضم ٣ طوابق مخالفة والمنشات الآيلة للسقوط تفحصه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أستاذ قانون دولي: قطر أدركت مؤخرًا قوة في المنطقة بأكملها

Print
أستاذ قانون دولي: قطر أدركت مؤخرًا قوة مصر في المنطقة بأكملها أستاذ قانون دولي: قطر أدركت مؤخرًا قوة في المنطقة بأكملها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، إن لا تمضي وحدها في أزمة سد النهضة، ولكنها مع الشريك الأساسي السودان.

وأضاف «حلمي» خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأحد، أن «القانون الدولي يوجب الالتزام بالاتفاقيات الدولية»، منوهًا بأن عدم احترام إثيوبيا للقانون الدولي سبب تفجر أزمة سد النهضة«.

وأوضح أن «أي خطوة إنشائية بنهر النيل لا تكون قانونية بدون موافقة كل دول الحوض طبقا لاتفاقية الأنهار الدولية»، مشيرًا إلى أن «النزاع حول سد النهضة ليس دوليا بل قانونيا.

وأشار إلى أن «التحرك مع الدوحة بشأن سد النهضة يدل على معرفة قطر للدولة المصرية، وأنها ليست مصر السابقة التي كان يحكمها الإخوان، خاصة أن مصر أصبحت دولة محورية بالنسبة للمجتمع الدولي».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس الأسقفية مهنئًا المصريين بـ 30 يونيو: ذكرى استعادة روح مصر

رئيس الأسقفية مهنئًا المصريين بـ 30 يونيو: ذكرى استعادة روح مصر

البلطي بـ27 والسبيط بـ140 جنيه .. سعر السمك والجمبري في مصر الثلاثاء 29 يونيو 2021

البلطي بـ27 والسبيط بـ140 جنيه .. سعر السمك والجمبري في مصر الثلاثاء 29 يونيو 2021

زاد 3 مرات في شهر .. سعر الحديد والاسمنت في مصر الثلاثاء 29 يونيو 2021

زاد 3 مرات في شهر .. سعر الحديد والاسمنت في مصر الثلاثاء 29 يونيو 2021

نساء مصر: ثورة 30 يونيو طوق النجاة للدولة المصرية وانتفاضة جديدة في عهد المرأة

نساء مصر: ثورة 30 يونيو طوق النجاة للدولة المصرية وانتفاضة جديدة في عهد المرأة