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الزراعة: الطماطم مرضية للمستهلك والمزارع

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الزراعة: أسعار الطماطم مرضية للمستهلك والمزارع الزراعة: الطماطم مرضية للمستهلك والمزارع

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قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه تواصل مع المسؤولين في الغرفة التجارية، وأكدوا له أن الفيديو المتداول حول إلقاء محصول الطماطم في المصارف قديم.

وأضاف القرش، عبر مداخلة هاتفية مع برنامج «رأي عام» على فضائية «TeN»، الأحد، أن الفرص التسويقية لمحصول الطماطم كبيرة، خاصة أن هناك استقرار في الإنتاج، وحجم صادرات كبير في جميع الحاصلات الزراعية مما يساهم في تحسين قدرات المزراعين.

وأكد أن الأمور مستقرة في الطماطم، ومرضية للمستهلك والمزارع، لافتاً إلى أنه لابد من تحري الدقة في الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضح أن هناك تنسيق دائم بين المزراعين والغرفة التجارية لشراء محصولهم.

المصرى اليوم

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