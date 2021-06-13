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بدوي علام: المدارس الخاصة أكبر قطاع تضرر من أزمة كورونا

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بدوي علام: المدارس الخاصة أكبر قطاع تضرر من أزمة كورونا بدوي علام: المدارس الخاصة أكبر قطاع تضرر من أزمة كورونا

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قال بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن التعليم الخاص في يقوم بدروه الوطني، لأنه يساعد الدولة في تعليم الطلاب، ولا يحصل على أي معونة من الطلاب.

وتابع «علام»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي طارق مرتضى، ببرنامج «الجورنالجي»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الكثير من أولياء الأمور امتنعوا عن دفع المصروفات الدراسية التي تعتبر عماد العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن أزمة كورونا لم تنعكس على تقليل العمالة، وبالتالي مصروفات المدرسة لم تنخفض بأزمة كورونا، معقبًا: «المدارس لم تستغن عن المدرسين في أزمة كورونا، ولا توجد واقعة واحدة تثبت هذا الأمر».

ولفت إلى أن المدارس الخاصة أكبر قطاع تضرر من أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن الدول العربية لم تخفض مصروفات المدرسة على الإطلاق مثلما يتحدث البعض.

المصرى اليوم

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