ضبط مصنع تغليف مكملات غذائية في طنطا بإجمالي مضبوطات 775 ألف جنيه

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وجّه الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إدارة الصيدلة، بقيادة الدكتور خالد أصيل، بتشكيل لجنة للتفيتش على مصانع الأغذية، وتمكنت اللجنة من ضبط مصنع غير مرخص لتغليف وتعبئة المكملات الغذائية بداية طنطا ثان.

وأسفرت الحملة -- عن ضبط مصنع غير مرخص لتغليف وتعبئة المكملات الغذائية بكميات ١٧٨٥٠٩ عبوة مختلفة الأنواع و713 كيلو جرامًا خامات معدة للتعبئة وكمية من العبوات الفارغة و66 بكرة أكياس تعبئة.

وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالي 775 ألف جنيه تقريبًا وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية.