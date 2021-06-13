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كشف حسين أبوصدام نقيب الفلاحين حقيقة الفيديو المتداول بشأن إلقاء كمية كبيرة من محصول الطماطم داخل أحد المصارف بمحافظة الشرقية.

وقال «أبوصدام» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الأحد، إن الفيديو يعود إلى عام ٢٠١٧ عندما قام أحد المزارعين بالتخلص من الطماطم الفاسدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن أسعار الطماطم داخل الأسواق في متناول الجميع، ويتراوح سعرها ما بين ٣.٥ إلى ٥ جنيه للكيلو الواحد حسب جودتها.

وأضاف: «ليس من المعقول أن يتكبد الفلاح مصاريف جمع ونقل المحصول ويلقيه داخل المصارف مهما حملته من خسائر مادية»، مشيرًا إلى أن السبب وراء نشر هذا الفيديو خلال هذا التوقيت إحداث بلبلة و«تريند» يتداوله المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي.

كان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقد فيديو لأحد الأشخاص يقوم بإلقاء عدد كبير من أقفاص الطماطم داخل أحد المصارف، مرددًا عبارة: «يا خسارة الطماطم».